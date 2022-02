Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrszeichen beschädigt - Verursacher flüchtig

Thalfang (ots)

Am Mittwoch, den 02.02.2022 kam es im Zeitraum 12.00 Uhr - 18.00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in 54424 Thalfang an der Kreuzung Hauptstraße/L150, in Höhe der Thalfanger Sprudelwerke. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Abbiegen nach rechts auf die L150 das auf einer Verkehrsinsel befindliche Verkehrszeichen "Vorfahrt Achten". Das Schild wurde hierdurch umgebogen. Aufgrund des Schadensbildes dürfte es sich bei dem flüchtigen Unfallverursacher höchstwahrscheinlich um einen LKW-Fahrer gehandelt haben. An dem Verkehrsschild entstand ein Sachschaden von etwa 400,- Euro. Wer Hinweise zu dem Unfallhergang bzw. zu dem flüchtenden LKW geben kann , meldet sich bitte bei der Polizei in Morbach.

