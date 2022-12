POL-MR: Auseinandersetzung in der Oberstadt + Jugendliche berauben Jugendliche + Flucht endet mit Festnahme + Luft abgelassen + Diebstähle + Unfallflucht

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Auseinandersetzung in der Oberstadt - Kripo sucht Zeugen

Die Kripo Marburg sucht nach Zeugen einer Auseinandersetzung, die zunächst verbal in einer Bar in der Neustadt begann und sich später auf dem Weg von der Neustadt bis zur Sparkasse in der Barfüßerstraße fortsetzte. Das Ganze passierte bereits am frühen Freitagmorgen, 09. Dezember, zwischen 05 und 05.55 Uhr. Betroffen war ein 19 Jahre junger Mann. Nach dem zunächst verbalen Streit in der Bar verfolgte der Streitgegner später und dann in Begleitung von zwei oder drei weiteren Personen den 19-Jährigen nach dessenVerlassen der Bar. Es kam zu einem erneuten Streit, bei dem das Opfer mehrere Schläge mit der flachen Hand ins Gesicht bekam. Man ging dann zusammen bis zur Sparkasse, wo man sich trennte, nachdem der 19-Jährige Geld abgehoben und übergeben hatte. Das Opfer beschrieb den Täter als einen Mann mit dunkler Hautfarbe und dunkelbraunen gelockten Haaren. Der zwischen 1,80 und 1,85 Meter große Mann von Anfang bis Mitte 20 Jahren trug eine dunkelblaue bis schwarze Fußballjacke mit blau weißem Logo mit der Aufschrift "SV". Wer hat den Streit in der Bar mitbekommen? Wer hat die Auseinandersetzung in der Oberstadt gesehen? Wer hat die Geldübergabe beobachtet? Wer kennt den beschriebenen Mann? Sachdienliche Hinweise, die zur Identifizierung des beschriebenen Mannes beitragen könnten, bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Jugendliche berauben Jugendliche

Nach der Beschreibung der beiden 14 und 16 Jahre alten Opfer waren die drei Täter zwischen 14 und 17 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß und von mutmaßlich südosteuropäischer Herkunft. Zwei von ihnen hatte dunkle kurze Haare, der dritte hatte helle und dunkle Haare. Alle trugen dunkle Jogginghosen und dunkle Jacken. Die drei Gesuchten kamen am Montag, 12. Dezember, zwischen 13.20 und 13.25 Uhr, aus dem Marburger Hauptbahnhof und fragten am Treppenabgang die beiden Opfer nacheinander nach Zigaretten. Sie durchsuchten nach deren Ablehnung die Jugendlichen und nahmen einem Bargeld ab. Als der Bestohlene sein Geld einem der Täter wieder entriss und festhielt, erhielt er einen Kopfstoß, sodass er losließ und die Täter dann mit den erbeuteten 20 Euro flüchteten. Wer hat die Auseinandersetzung vor dem Bahnhof gesehen? Wer kann die Täter näher beschreiben oder sogar aufgrund der Beschreibung identifizieren oder Hinweise zur Identifizierung geben? Sachdienliche Hinweise auch in diesem Fall bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Cölbe - Erfolglose Flucht - Festnahme - Roller gestohlen - Fahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Auf seiner kurzen wie erfolglosen Flucht verletzte sich ein 30-Jähriger beim Durchqueren eines dichten Dornengestrüpps. Die Polizei stellte den Mann und nahm in vorübergehend fest. Der Grund der Flucht offenbarte sich schnell. Der Mann fuhr einen gestohlenen Roller, hat keinen Führerschein und stand unter Drogeneinfluss. Am Montag, 12. Dezember, gegen 14 Uhr, begegnete eine Streife des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizei Marburg in Cölbe einem Motorroller und beabsichtigte eine allgemeine Verkehrskontrolle. Der Fahrer ignorierte die Haltesignale und gab Gas. Nach kurzer Fahrt durch Nebenstraßen ließ der Mann den Roller auf den Bahnhofsvorplatz stehen und flüchtete zu Fuß über die Bahngleise ins Feld. Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei gelang letztlich im Feld die Festnahme. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen in der Gemeinde Cölbe lebenden 30 Jahre alten Mann. Es stellte sich heraus, dass er aufgrund eines Entzugs wegen Drogenmissbrauchs derzeit keinen für das Zweirad gültigen Führerschein hat. Dann reagierte auch noch ein Drogentest positiv auf THC und der Motorroller war nach einem Diebstahl am Uniklinikum Marburg im Mai dieses Jahres zur Fahndung ausgeschrieben. Die Polizei ließ die beim Durchqueren der Hecke entstandenen Verletzungen ärztlich untersuchen und entließ den Mann nach der Entnahme der veranlassten Blutprobe und nach der erkennungsdienstlichen Behandlung.

Marburg - Wieder zwei Fahrten unter Drogeneinfluss

Erneut stehen zwei Männer unter dem Verdacht, ein Auto unter dem Einfluss berauschender Mittel gefahren zu haben. Einer von ihnen hatte zudem keinen Führerschein. Für einen 21-Jährigen endete die Autofahrt am Montag, 12. Dezember, um 11.45 Uhr in der Biegenstraße. Sein Drogentest reagierte auf THC. Bei dem anderen fiel am gleichen Tag um 21.35 Uhr zunächst erstmal nur das Auto auf, weil es ohne Fahrer aber mit laufendem Motor in der Wehrdaer Straße stand. Der hinzukommende 29 Jahre alte mutmaßliche Fahrer stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss, hatte noch Marihuana bei sich und ist zudem nicht im Besitz eines Führerscheins. Der Leihwagen war höchst wahrscheinlich unter der Verwendung falscher Personalien angemietet. Die Ermittlungen dauen an.

Marburg - Luft abgelassen

Quasi mit einem Bekennerschreiben und dem Hinweis, dass man das Auto wegen der fehlenden Umweltverträglichkeit ausgesucht hatte, machten der oder die Täter auf die abgelassene Luft aus den Autoreifen aufmerksam. Betroffen waren in der Nacht zum Freitag, 09. Dezember, ein schwarzer Opel Mokka im Rollwiesenweg, zwischen Freitag und Montag ein weißer Volvo XC40 in der Großseelheimer Straße und ein schwarzer Toyota RAV 4 zwischen Samstag und Montag in der Wilhelm-Busch-Straße. Beim Opel waren ein Reifen, beim Volvo zwei und beim Toyota ebenfalls wieder ein Reifen luftlos. In einem Fall entstand zumindest ein Schaden an einem Reifendrucksensor. Inwiefern an den anderen Reifen ein Sachschaden entstand bedarf noch der Prüfung. Ob alle drei Taten zusammenhängen oder ob es jeweils einzelne Taten zu unterschiedlichen Zeiten waren, steht ebenfalls nicht fest. Wer hat an den genannten Orten Beobachtungen gemacht, die mit dem geschilderten Geschehen zusammenhängen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Pakete aus dem Postauto gestohlen

Im Zusammenhang mit dem Diebstahl zweier Pakete aus einem Postauto bittet die Polizei um Hinweise, die zur Identifizierung eines Tatverdächtigen führen könnte. Der Gesuchte ist etwa 15 bis 17 Jahre alt, zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß und ist mutmaßlich ausländischer, eventuell türkischer Herkunft. Der Jugendliche sprach akzentfreies Deutsch. Er hat einen Schnauzbart, kurze, dunkle Haare und er trug am Tattag, am Montag, 05. Dezember, eine dunkle Daunenjacke. Der Diebstahl aus dem Postauto war um etwa 14.15 Uhr in der Beethovenstraße. Die Flucht ging zur Mozartstraße und in die Schillerstraße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Stadtallendorf - Rucksack weg

Nach dem Diebstahl eines blau/grauen Mustang-Rucksacks bittet die Polizei Stadtallendorf um Hinweise. In dem Rucksack befanden sich neben Bargeld, Ausweisen und verschiedenen Debitkarten noch diverse Schlüssel und persönliche Gegenstände. Tatort waren Geschäftsräume in der Straße Hinter der Post. Der Diebstahl geschah am Montag, 12. Dezember, zwischen 13 und 17.45 Uhr. Gegen 14 Uhr bat ein Mann darum, die Toilette benutzen zu dürfen. Die Toilette befindet sich direkt neben dem Raum, in dem der Rucksack lag. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu diesem Mann, um einen derzeit nicht feststehenden etwaigen Zusammenhang mit dem Diebstahl klären zu können. Der Mann wohl deutscher Herkunft war etwa 45 Jahre alt und ca. 1,85 Meter groß. Er hatte kurze, schwarzgraue Haare, trug eine Brille und einen orangefarbenen Pullover. Wer kann aufgrund dieser Beschreibung Hinwiese geben, die zur Identifizierung des Mannes führen könnten? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Niederweimar - Unfallflucht nach Kollision zwischen rotem und hellem Auto

Am Montag, 12. Dezember, kam es gegen 08.30 Uhr, auf der Bundesstraße 255 in Höhe von Niederweimar zu einer Verkehrsunfallflucht. Beteiligt waren ein von Gladenbach kommender roter Seat Altea und eine von Niederweimar nach Gladenbach fahrender wohl heller Pkw. Nach Angaben des 67 Jahre alten Seat-Fahrers geriet der entgegenkommende Pkw aus nicht ersichtlichen Gründen in den Gegenverkehr und die Autos streiften sich beim aneinander Vorbeifahren. An dem Seat entstand ein Schaden von nach ersten Schätzungen mehreren Tausend Euro. Die beiden Insassen blieben unverletzt, konnten jedoch wegen der Dynamik des Geschehens den beteiligten Pkw nicht näher beschreiben. Der helle Pkw müsste allerdings auf der Fahrerseite beschädigt sein. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinweis zum beteiligten hellen Auto geben? Etwaige Zeugen melden sich bitte bei den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

