POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 27. Januar 2023:

Cremlingen: Diebstahl aus Rohbau

Mittwoch, 25.01.2023, 16:30 Uhr, bis Donnerstag, 26.01.2023, 07:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus einem Rohbau hierin gelagerte Kupferkabel. Der Wert des Diebesgutes wird mit rund 3000 Euro angegeben. Tatort: Cremlingen, An der Alten Gärtnerei. Hinweise: 05331 / 933-0.

Hornburg: Einbruch in Grundschule

Mittwoch, 25.01.2023, bis Donnerstag, 26.01.2023

Unbekannte Täter gelangten nach Aufbrechen einer Tür in die Räumlichkeiten einer Grundschule in Hornburg, Börßumer Straße. Innerhalb des Schulgebäudes wurden verschieden Schränke geöffnet und offensichtlich nach wertvollem durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine geringe Menge an vorgefundenem Bargeld entwendet. Hinweise: 05331 / 933-0.

