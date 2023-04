Wolfenbüttel (ots) - Räuberischer Diebstahl Ein 43jähriger bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getretener Mann versuchte am 01.04.23, gegen 18.45 Uhr, eine Mitarbeiterin eines Discounters in der Jahnstraße in Wolfenbüttel zu schlagen und beleidigte sie hierbei, als diese ihn nach einem zuvor begangenen Diebstahl vor dem Geschäft aufhalten wollte. Der ...

mehr