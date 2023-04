Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom Sonntag, 02.04.2023

Peine (ots)

Unbefugte Ingebrauchnahme eines PKW

Am 01.04.23, gegen 00:40 Uhr, nutzte ein 20-jähriger sudanesischer Staatsangehöriger in Abwesenheit seines Vater dessen VW Polo für eine Spritztour mit zwei Freunden. Da er selbst nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, ließ er seinen 19-jährigen Freund fahren. Sie fuhren mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Vöhrumer Straße in Peine und sollten hier von einer Funkstreifenwagenbesatzung kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer befolgte die Anhaltezeichen allerdings nicht und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Im Bereich Kammerwiesen stoppte der PKW, Fahrer und Beifahrern sprangen aus dem Fahrzeug und konnten zunächst unerkannt flüchten. Im Fahrzeug verblieb der Sohn des Fahrzeughalters und persönliche Gegenstände der beiden flüchtigen Personen. Gegen 03:00 Uhr stellten sich die beiden flüchtigen Heranwachsenden bei der Polizei in Peine. Grund für die Flucht sei die unbefugte Ingebrauchnahme des PKW und Angst vor Repressalien gewesen. Der 19-jährige muss sich zudem auch wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten.

Einbruch in 3 Baucontainer

In der Zeit vom 31.03.23, 12:00 Uhr, bis 01.04.23, 06:50 Uhr, brachen Unbekannte drei Baustellencontainer im Neubaugebiet "Ahlrumer Wiesen" auf. Aus den Containern wurden Getränke entwendet. Schadenshöhe ca. 300 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171-999-0 zu melden.

Diebstahl aus Hofladen

In der Nacht vom 31.03.23 auf den 01.04.23 entwendet eine zunächst unbekannte Person Lebensmittel im Wert von ca. 80 Euro aus einem Selbstbedienungs-Hofladen in Edemissen. Die Tat wurde von einer Überwachungskamera aufgenommen. Samstagmittag erkannte der Eigentümer des Hofladens den Täter in Edemissen wieder und verständigte erneut die Polizei. Bei der Überprüfung des russischstämmigen 27-jährigen aus Hannover stellte sich heraus, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl besteht. Diesen verbüßt er nun in der Justizvollzugsanstalt. Die entwendeten Lebensmittel hatte er nicht mehr dabei.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell