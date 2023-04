Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 1. April 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch, Erkerode, Am Hohen Kamp, Nacht von Donnerstag auf Freitag. Bislang unbekannte Täterschaft drang in ein Wohngebäude ein, entwendete dort diverses Stehlgut; u.a. auch den Schlüssel zu einem Pkw VW Golf. Anschließend wurde auch der am Gebäude geparkte Golf entwendet. .......... Versuchter Diebstahl, Remlingen-Semmenstedt, Im Wiesengrund, 31.03./14:00 Uhr. U.T. Beschuldigter betrat das unbefriedete Gartengrundstück des Geschädigten. Hier wollte er zwei Metallmilchkannen entwenden. Als der Beschuldigte die Milchkannen in der Hand hielt und das Grundstück verlassen wollte wurde er von einem Zeugen angesprochen. Daraufhin flüchtete der Beschuldigte ohne Milchkannen in einem Lieferwagen (VW Crafter). .......... Diebstahl, Schöppenstedt, Neue Straße, 31.03./gg. 12:00 Uhr. Ein 75jähriger Mann aus Uehrde legte seine Geldbörse kurz auf einer Kühltruhe in einem Supermarkt ab. An der Kasse bemerkte er dies, ging zurück und stellte fest, dass die Börse weg ist. Nach Abgaben einer Mitarbeiterin sei die Börse durch eine Frau weggenommen worden. .......... Brandstiftung, Vahlberg, Feldweg in Verlängerung der Brauhausstraße, 01.04./01:50 Uhr. Am Feldweg liegende größere Menge von Strohballen geriet in Brand. Vorsätzliche Feuerlegung kann nicht ausgeschlossen werden. .......... Verkehrsunfallflucht, Erkerode, Reitlingstraße, 31.03./05:05 Uhr. Ein Zeuge beobachtete, dass ein Mercedes Vito gegen einen ordnungsgemäß geparkten VW stieß. An diesem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Der Vito entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum Kennzeichen des Verursachers dauern an. .......... Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen, Wolfenbüttel, Friedrich-Ebert-Straße, 31.03./21:10 Uhr. Ein 34jähriger Wolfenbütteler missachtet den Vorrang eines 49jährigen Fzg.-Führers. Es kommt zu einem Zusammenstoß beider Pkw bei dem drei Insassen der Fahrzeuge verletzt und dem Krankenhaus Wolfenbüttel zugeführt werden. An den Fzg. entsteht Sachschaden, diese werden abgeschleppt.

