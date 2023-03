Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 31. März 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall, drei leicht verletzte Autofahrer

Donnerstag, 30.03.2023, gegen 17:15 Uhr

Am Donnerstag, gegen 17:15 Uhr, kam es in Wolfenbüttel auf der Adersheimer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt worden sind. Demnach musste ein 28-jähriger Autofahrer mit seinem Auto verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 29-jähriger Fahrer bremste seinen PKW ebenfalls ab. Eine darauf folgende 24-jährige Autofahrerin bemerkte die haltenden Autos vermutlich aus Unachtsamkeit zu spät und fuhr auf das Auto des 29-Jährigen auf. Dieser PKW wurde durch die Wucht des Aufpralles auf den davor haltenden PKW des 28-Jährigen aufgeschoben. Alle Beteiligten wurden mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 14000 Euro.

Schandelah: Täter beschädigt parkende Autos, Einbruch in Grundschule

Mittwoch, 29.03.2023, bis Donnerstag, 30.03.2023

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Schandelah drei parkeden PKW durch unbekannte Täter beschädigt. So wurde bei einem in der Oststraße abgestellten Ford die Heckscheibe eingeschlagen. Bei zwei in der Eckernkampstraße abgestellten PKW VW wurde jeweils ein Reifen zerstochen. Weiterhin gelangten unbekannte Täter gewaltsam über eine Tür in die Räumlichkeiten einer Schule in der Poststraße in Schandelah. Hier wurden die Räumlichkeiten offensichtlich nach Wertvollem durchsucht. Ob etwas entwendet worden ist kann derzeit noch nicht gesagt werden. Der entstandene Sachschaden wird indes auf rund 5000 Euro geschätzt. Ob zwischen den verschiedenen Taten ein Zusammenhang hergestellt werden kann, müssen die weiteren polizeilichen Ermittlungen ergeben. Hinweise: 05331 / 933-0

