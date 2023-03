Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 29. März 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Sickte: Einbruch in ein Cafe

Montag, 27.03.2023, 19:30 Uhr, bis Dienstag, 28.03.2023, 04:50 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Cafes in Sickte, Triftweg, ein. Verschiedenste Räumlichkeiten wurden durch den oder die Täter betreten, ob etwas entwendet worden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Beim Einkauf bestohlen

Dienstag, 28.03.2023, zwischen 12:00 Uhr und 12:00 Uhr

Eine 59-jährige Frau ist am Dienstagmittag beim Einkauf in einem Einkaufsmarkt in Wolfenbüttel, Neuer Weg, bestohlen worden. Demnach wurde der 59-Jährigen vermutlich in einem günstigen Moment die Geldbörse aus der im Einkaufswagen abgelegten Handtasche entwendet. In der Geldbörse befand sich neben diversen persönlichen Papieren auch Bargeld. Hinweise: 05331 / 933-0.

