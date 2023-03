POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 28. März 2023:

Wolfenbüttel (ots) - Bansleben: Brand eines Altkleidercontainers Sonntag, 26.03.2023, gegen 14:40 Uhr Vermutlich durch einen bislang unbekannten Täter wurde am Sonntagnachmittag der Inhalt eines Altkleidercontainers in Bansleben, Kapellenweg, in Brand gesetzt. Der Brand wurde durch die eingesetzte Feuerwehr abgelöscht. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter ...

mehr