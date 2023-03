Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Dienstag, 28. März 2023:

Watenstedt: Teile eines Baggers entwendet

Freitag, 24.03.2023, 13:00 Uhr, bis Montag, 27.03.2023, 07:30 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Freitag, 24.03.2023, 13:00 Uhr, und Montag, 27.03.2023, 07:30 Uhr, von einem auf dem Gelände einer Baustelle in Watenstedt, Sudetenstraße, abgestellten Minibagger mehrere Anbauteile. So wurden die Tür, ein Spiegel sowie der Schnellwechsler des Baggers fachgerecht abmontiert und entwendet. Der Wert des Diebesgutes wird mit zirka 1500 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei in Salzgitter Thiede unter 05341 / 94173-0.

Salzgitter Thiede: Einbruch in Praxisräume

Montag, 27.03.2023, bis Dienstag, 28.03.2023

In der Nacht von Montag auf Dienstag gelangten unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Praxis in Salzgitter Thiede, Adalbert-Stifter-Straße. Die Räumlichkeiten wurden offensichtlich nach Wertvollem durchsucht, ob etwas entwendet worden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Auch zum entstandenen Sachschaden können keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05341 / 1897-0.

