Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Dienstag, 28. März 2023:

Peine (ots)

Stederdorf: Unfallfahrer mit 1,48 Promille Alkohol

Montag, 27.03.2023, gegen 20:15 Uhr

Vermutlich auch aufgrund seiner Alkoholisierung verlor am Montagabend ein 64-jähriger Autofahrer beim Befahren der Ortsumgehung Stederdorf in Richtung Mühlenkreisel die Kontrolle über seinen PKW, kam beim Durchfahren einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Straßengraben. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung beim 64-Jährigen fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt. Am Auto war Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro entstanden, es wurde abgeschleppt.

