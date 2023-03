Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Montag, 27. März 2023:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Bad: Brand eines Einfamilienhauses

Sonntag, 26.03.2023, gegen 22:00 Uhr

Am Sonntagabend geriet aus bislang unbekannten Gründen vermutlich zunächst der Dachboden eines Einfamilienhauses in Salzgitter Bad, Vor der Höhe, in Brand. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte unter Kontrolle und abgelöscht werden. Die Bewohner des Hauses konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Die Spezialisten der Polizei haben die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache aufgenommen. Zur entstandenen Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden, das Haus ist derzeit unbewohnbar. Weitere Angaben können nicht gemacht werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell