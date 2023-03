Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht des PK Peine, Samstag/ Sonntag, 25./26.03.2023

Peine (ots)

Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Ort: 31226 Peine, Vöhrum, Fuhsering, 25.03.2023, 10:35 Uhr Eine 39jährige Frau aus Peine befuhr mit ihrem E- Scooter den Fuhsering als sie von aufmerksamen Kollegen angehalten und kontrolliert wurde. Hierbei stellten sie fest, dass die Führerin für ihr Fahrzeug keinen gültigen Versicherungsschutz mehr hatte. Daraufhin wurde ihr die Weiterfahrt untersagt und die Eröffnung eines Strafverfahrens bekanntgegeben.

Betrunken und unter Drogeneinfluss einen Unfall verursacht

Ort: 31228 Peine, K33 Rosenthal in Rtg. Vöhrum, 25.03.2023, 13.10 Uhr Eine 38jährige Frau aus Telgte befuhr mit ihrem Pkw VW Golf die K33 aus Rosenthal kommend in Rtg. Vöhrum und kam alleinbeteiligt zunächst nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend verriss sie das Lenkrad nach rechts, kam dort von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Im Laufe der Sachverhaltsaufnahme nahmen die Beamten nicht nur Alkoholgeruch wahr, sondern auch Anzeigen, die auf den Konsum von Betäubungsmittel hindeuteten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,42 Promille und ein Drogentest verlief ebenso positiv. Der Verursacherin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Schaden: ca. 2.500 Euro

Unfall mit schwerverletzter Person

Ort: 31241 Ilsede, K72 von Solschen in Richtung Bülten, 25.03.2023 15:05 Uhr Ein 32jähriger Mann aus Ilsede befuhr mit seinem Pkw BMW die K72 von Solschen kommend in Richtung Bülten als er plötzlich, aus bislang noch nicht bekannten Gründen, nach rechts von der Fahrbahn abkommt und mit einem Baum kollidiert. Der Fahrzeugführer wird durch den Zusammenstoß eingeklemmt und konnte erst später durch die eintreffende Feuerwehr befreit werden. Durch den Unfall wird der Verursacher schwer verletzt dem Klinikum zugeführt. Lebensgefahr bestand jedoch zu keiner Zeit. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Schaden: ca. 5.000 Euro

