Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 25. März 2023

Wolfenbüttel (ots)

Diebstahl aus Praxis

Freitag, 24.03.2023, 16:50 Uhr

Ein bisher unbekannter männlicher Täter betrat am Freitagnachmittag eine Praxis in der Straße Kleiner Zimmerhof in Wolfenbüttel, um augenscheinlich einen Behandlungstermin zu vereinbaren. Während des Gesprächs mit der Angestellten ergriff er deren Mobiltelefon und flüchtete fußläufig in Richtung Schiffwall. In der Hülle des Telefons befanden sich zudem persönliche Dokumente der Geschädigten. Der männliche Täter kann als schlank, ca. 30 Jahre alt, ca. 180 - 200 cm groß, braune Haare, bekleidet mit einer blauen Jacke und einer dunklen Cap beschrieben werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 200,- Euro geschätzt. Der Täter konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nicht angetroffen werden. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/933-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind Donnerstag, 23.03.2023, 15:00 Uhr

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einem Auto am Donnerstagnachmittag wurde ein 11-jähriges Kind leicht verletzt. Das Kind befuhr die Ackerstraße als von einem Grundstück eine 30-jährige Fahrerin eines VW Tiguan in den fließenden Verkehr einfahren wollte. Dabei übersah diese die Radfahrerin und kam es zu einem Zusammenstoß. Das Kind stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Freitag, 24.03.2023, 10:50 - 11:10 Uhr

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitagmorgen in der Schweigerstraße in Wolfenbüttel. Der Geschädigte stellte seinen VW T-Cross auf einem Parkplatz eines dortigen Einkaufszentrums ab. Als er kurze Zeit später zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er Beschädigungen am der rechten Seite des Heckstoßfängers fest. Ein Unfallverursacher hatte sich nicht zu erkennen gegeben. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/933-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell