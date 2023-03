POL-PPWP: Betrügerische Geldanlagen

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Beim Versuch, ein Mofa zu stehlen, haben unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Tannenstraße Sachschaden angerichtet. Am Dienstagmittag stellte der Halter des Mopeds fest, dass sich jemand am Zündschloss zu schaffen gemacht hat. Offenbar wurde versucht, das Schloss mit Hilfe eines Schraubendrehers zu manipulieren. Es gelang den Tätern aber offensichtlich nicht, das Zweirad kurzzuschließen. Sie ließen das ...

