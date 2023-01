Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunkener ohne Führerschein von der Polizei erwischt

Kaiserslautern (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in der Donnersbergstraße fiel der Polizei am frühen Montagmorgen ein 34-Jähriger auf. Der Autofahrer gab an, zum Volkspark gefahren zu sein, um spazieren zu gehen. Er händigte den Polizeibeamten seinen moldawischen Führerschein aus. Dieser war jedoch in Deutschland längst nicht mehr gültig und somit führte der Mann illegal sein Auto. Als die Polizisten auch noch Alkohol rochen, musste der Mann nicht nur sein Auto stehen lassen, sondern gleich mit zur Blutprobe auf die Dienststelle kommen. Nach einer Fahrt ohne gültige Fahrerlaubnis und zusätzlich mit 2,14 Promille am Steuer erwartet den 34-Jährigen nun ein Strafverfahren und eine lange Zeit, in der er ohne sein Auto auskommen muss. |cjh

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell