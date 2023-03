Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall an der Einmündung zur B48

Kaiserslautern (ots)

Eine verletzte Beifahrerin und zwei Autos mit Totalschaden - das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der B48 zwischen Kaiserslautern und Hochspeyer ereignete. Kurz nach halb 3 waren in Höhe der Einmündung zur K49 ein Mazda und ein BMW zusammengestoßen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war die 42-jährige Mazda-Fahrerin aus Richtung Mölschbach über die K49 gekommen und wollte an der Einmündung zur B48 nach links auf die Bundesstraße einbiegen. Dabei kam sie jedoch einem BMW in die Quere, der auf der B48 in Richtung Johanniskreuz unterwegs war und Vorfahrt hatte.

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei sich die Beifahrerin im BMW leichte Verletzungen zuzog. Die 68-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Beide Autos wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Bei beiden ist von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen.

Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr aus Hochspeyer, Waldleiningen und Mölschbach vor Ort im Einsatz. |cri

