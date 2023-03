Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit unter Nachbarn

Kaiserslautern (ots)

Ein Streit unter Nachbarn hat am Dienstagabend die Polizei auf den Plan gerufen. Ein 62-jähriger Mann aus der Innenstadt meldete gegen 19 Uhr, dass er von seinem 41-jährigen Nachbarn bedroht worden sei. Der 41-Jährige hatte die Wohnungstür des 62-Jährigen eingetreten und ihn geschlagen. Eine Streife rückte aus, um sich die beschriebene Situation vor Ort anzuschauen. Wie sich herausstellte, hatten sich die Männer gegenseitig geschlagen. Sie müssen beide mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen. Die Wohnungstür des 62-Jährigen war so stark beschädigt, dass sie nicht mehr schloss. Die Feuerwehr reparierte die Tür. Zusätzlich stellte sich bei der Personalienüberprüfung heraus, dass gegen den 62-Jährige noch zwei Haftbefehle mit insgesamt 700 Euro Bußgeld oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 70 Tagen vorlagen. Da er das Geld nicht aufbringen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. |elz

