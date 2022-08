Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Wiese brennt zweimal + Brand auf Tankstellengelände + Sperrmüll angezündet + Hintere Kennzeichen weg + Beschädigte Außenspiegel Kontrollen + Unfälle

Gießen (ots)

Buseck- Beuern: Wiese brennt zweimal

Offenbar setzten Unbekannte am Sonntag, 31. Juli, eine Obstbaumwiese in der Verlängerung vom Bersröder Weg gleich zweimal in Brand. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen: Den ersten Brand bekamen Rettungskräfte gegen 18.50 Uhr gemeldet. Das Feuer breitete sich auf eine angrenzende Wiese aus, bevor die Feuerwehr es löschte. Gegen 21.25 Uhr kam es zu einem Brand auf der anderen Seite des Grundstücks, welcher ersten Erkenntnissen zufolge nicht durch das erste Feuer ausgelöst werden konnte. Ein Zaun und mehrere Bäume wurden durch die Flammen beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Die Brandermittler bitten um Hinweise: Wem ist in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen- Wieseck: Brand auf Tankstellengelände

Ein geparkter PKW brannte am Samstag, 30. Juli, auf dem Gelände einer dauerhaft geschlossenen Tankstelle in der Marburger Straße. Ersten Ermittlungen zufolge brannte gegen 2.50 Uhr wohl zunächst eine Mülltonne, bevor das Feuer auf den Toyota übergriff und auch Schäden an der Hauswand nach sich zog. Die Feuerwehr löschte den Brand, der Schaden dürfte mehrere zehntausend Euro betragen. Die Brandermittler der Kripo in Gießen bitten um Hinweise: Wer hat in der Nacht auf Samstag verdächtige Personen auf dem Tankstellengelände bemerkt? Wer kann andere sachdienliche Angaben machen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Sperrmüll angezündet

In der Fichtestraße zündeten Unbekannte am Sonntag, 31.Juli, gegen 5.15 Uhr auf dem Gehweg abgestellten Sperrmüll an. Ein Anwohner löschte das Feuer, das zwischenzeitlich auch auf die angrenzende Hecke übergegangen war. Der entstandene Schaden beträgt etwa 150 Euro, die Kripo in Gießen ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Heuchelheim: Hintere Kennzeichen weg

Von zwei geparkten Autos entwendeten Unbekannte das hintere Kennzeichen und verursachten damit einen Schaden von jeweils rund 50 Euro. Im Birkengraben traf es einen blauen Toyota Yaris, den der Halter am Donnerstag, 28. Juli, gegen 20 Uhr abstellte. Das fehlende Kennzeichen GI-HH 140 fiel am Folgetag gegen 10.45 Uhr auf. In der Marktstraße war es ein weißer VW Caddy, der dort seit Mittwoch, 27. Juli, gegen 12 Uhr stand. Den Diebstahl des Kennzeichens GI-ES 250 bemerkten Verantwortliche am Freitag gegen 14.30 Uhr. Hinweise hierzu nehmen die Beamte der Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641-7006-3555 entgegen.

Buseck- Alten-Buseck: Beschädigte Außenspiegel

In den Straßen Pfarrwiesen und Am Rinnerborn beschädigten Unbekannte vermutlich zwischen 5 und 6 Uhr am Sonntag, 31. Juli, mehrere Außenspiegel an geparkten Fahrzeugen. Bisher liegen der Polizei fünf Anzeigen vor. Ein Zeuge beobachtete einen Tatverdächtigen, der gegen 5.15 Uhr in der Straße Am Rinnerborn die Verkleidung eines Außenspiegels an einem braunen Fiat Doblo abriss. Der entstandene Schaden beträgt etwa 650 Euro. Der Mann hatte schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart, trug ein Shirt mit einem Vereinswappen auf der linken Brust, eine helle kurze Hose und helle Schuhe. Weitere Beschreibungsmerkmale liegen derzeit nicht vor. Ob der Mann für alle Beschädigungen verantwortlich ist, bedarf weiterer Ermittlungen. Hierzu bittet die Polizei in Gießen um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Gießen: Kripo kontrolliert am Kirchenplatz

Bürgerhinweise zum Anlass nehmend führten Beamtinnen und Beamte der BAO Spektrum und des Drogenkommissariats Gießen im Rahmen des Konzepts "Sicheres Gießen" am Dienstag, 26. Juli, Kontrollen am Kirchenplatz durch. Dabei gelang es ihnen, einen mutmaßlichen Drogenkäufer vorläufig festzunehmen, nachdem sie das zuvor getätigte Geschäft beobachtet hatten. Gegen den 25-jährigen in Gießen lebenden Mann leiteten sie wegen des Besitzes von Marihuana ein Ermittlungsverfahren ein und entließen ihn vor Ort wieder. Der mutmaßliche Dealer versuchte noch vor den Drogenfahndern zu flüchten, scheiterte dabei allerdings. Auch gegen ihn, einen 26- Jährigen, ebenfalls in Gießen lebenden Mann, leiteten die Beamten ein Verfahren ein und entließen ihn vor Ort aufgrund fehlender Haftgründe.

Pohlheim: Porschefahrer ist Spitzenreiter

An einer mobilen Kontrollstelle am Rathaus führten Polizeibeamte am Freitag, 29. Juli, zwischen 0.40 Uhr und 1.45 Uhr Geschwindigkeitsmessungen durch. Von 19 gemessenen Fahrzeugen fuhren sechs zu schnell, drei von den Fahrern müssen mit einem Bußgeld rechnen. Spitzenreiter war ein Porschefahrer, der bei erlaubten 30km/h mit 72 km/h gemessen wurde.

Gießen: Grill entwendet

Etwa 50 Euro beträgt der Wert eines Elektrogrills, den Diebe im Zuge eines Einbruchs in ein Einfamilienhaus im Heegstrauchweg entwendeten. Dabei verursachten sie jedoch einen Schaden von etwa 500 Euro an einem Fenster, das sie zwischen Montag, 25. Juli, 7.15 Uhr, und Montag darauf, 7.15 Uhr, mit Steinen einwarfen. Die Kripo in Gießen bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Lollar: Von der Fahrbahn abgekommen

Samstagabend, 30. Juli, gegen 22.10 Uhr, fuhr ein 36-jähriger Mann in einem VW den Birkenweg in Richtung Buchenweg. In Höhe der Hausnummer 11 kam der VW-Fahrer von der Fahrbahn ab, fuhr auf den Gehweg und stieß gegen eine Straßenlaterne. Das Fahrzeug kippte auf die Fahrerseite und kam auf der Fahrbahn liegend zum Stillstand. Der 36-Jährige verletzte sich leicht und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 1,97 Promille. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 8.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lollar: Zusammenstoß mit Radler

Ein 43-jähriger Radfahrer aus Lollar und ein 72-jähriger Mann aus Staufenberg in einem Suzuki befuhren am Freitag, 28. Juli, hintereinander die Gießener Straße in Richtung Gießen. Der Radler beabsichtigte gegen 18.20 Uhr nach links abzubiegen und signalisierte das mit Handzeichen, nahm jedoch anschließend die Hand wieder an den Lenker. Der Suzuki-Fahrer bemerkte den Abbiegevorgang offenbar nicht und setzte zu einem Überholvorgang an. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer verletzte sich dabei leicht. Es entstand nur geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Linden: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Samstag, 30. Juli, befuhr eine zunächst unbekannte Autofahrerin gegen 19.50 Uhr die Landstraße 3129 von Linden in Richtung Pohlheim. In der Hauptstraße geriet sie mit ihrem BMW zu weit nach links und touchierte den Außenspiegel des VW einer entgegenkommenden 30-Jährigen. Anschließend entfernte sie sich, ohne ihren rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Ermittlungen führten zu einer 67-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete sie 0,4 Promille. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Biebertal: Unfall bei Überholvorgang

Ein 51-jähriger Mann aus Hohenahr in einem BMW und ein 27-jähriger Motorradfahrer aus Heuchelheim befuhren am Samstag, 30. Juli, gegen 18.30 Uhr hintereinander die Landstraße 3047 in Richtung Fellingshausen. Als beide Fahrzeuge gleichzeitig zu einem Überholmanöver ansetzten, kam es zu einem Zusammenstoß. Der Motorradfahrer verletzte sich leicht und kam in ein. Der Sachschaden wird auf insgesamt 2.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Eine 29-jährige Gießenerin in einem Mazda, ein 43-jähriger Gießener in einem Mini und ein 31-jähriger Mann aus Linden in einem Renault befuhren am Samstag, 30. Juli, hintereinander den Schiffenberger Weg in Richtung Stadtmitte. Offenbar bemerkte der 31-Jährige gegen 13.35 Uhr den Bremsvorgang der beiden Vorausfahrenden zu spät und fuhr auf den Mini auf. Durch den Aufprall wurde dieser auf den Mazda gestoßen. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 8.000 Euro. Der Renault-Fahrer und eine 28-jährige Mitfahrerin verletzten sich dabei leicht und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3755.

Wettenberg: Schwer verletzter Kradfahrer nach Unfall

Am Samstag, 30. Juli, befuhr ein 32-jähriger Mann aus Wettenberg gegen 15 Uhr mit einem Traktor und Anhänger die Kinzenbacher Straße und beabsichtigte nach links auf die Landstraße 3047 einzubiegen. Ein 33-jähriger Motorradfahrer befuhr die Landstraße 3047 und beabsichtigte den Kreuzungsbereich geradeaus zu passieren. Im Bereich der Kreuzung kam es zu einem Zusammenstoß. Der Kradfahrer verletzte sich dabei schwer und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden wird insgesamt auf 7.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell