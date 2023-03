POL-PPWP: Unfallflucht im Parkhaus - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) - Nachdem sein Computer am Montag eine Warnmeldung anzeigte, rief ein 71-Jähriger die darin angegebene Telefonnummer an und landete bei Betrügern. Am Ende überwies der Rentner 600 Euro an die Unbekannten. Der Betrug fiel dem Mann erst später auf. Die Betrüger machten dem Senior zunächst glaubhaft, dass sein Rechner mit Schadsoftware infiziert ...

mehr