Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg/Belle. In Wohnung eingebrochen.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte brachen zwischen dem 14. und 19. November 2022 in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im "Molkenberg" ein. Vermutlich gelangten die Einbrecher durch ein "auf Kipp" stehendes Fenster in die Wohnung. Was gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090 entgegen.

