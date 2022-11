POL-LIP: Bad Salzuflen/Werl-Aspe. Aluminium-Rollen gestohlen.

Lippe (ots) - Am frühen Montagmorgen (28. November 2022) wurden die Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei zu dem Brand eines Ferienhauses in der Ferienhaussiedlung in der Brandsmühle gerufen. Gegen 4:15 Uhr meldeten die beiden Bewohner des Hauses das Feuer. Sie konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Das Ferienhaus brannte komplett aus. Die Höhe des ...

mehr