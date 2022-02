Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche in Pflegeeinrichtungen Halle und Steinhagen

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.)/ Steinhagen (MS) - Zwischen Freitagabend (04.02., 19:30) und Samstagmorgen (05.02., 06:55 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Pflegedienstes in der Martin-Luther-Straße ein. Sie entwendeten die Schlüssel der Dienstfahrzeuge sowie vier Dienstfahrzeuge. Alle vier Fahrzeuge konnten am Samstagvormittag (05.02., 10:00-11:00 Uhr) an der in der Umgebung aufgefunden werden. In einem ähnlichen Tatzeitraum (04.02., 22:00 Uhr- 05.02., 05:55 Uhr) verschafften sich bislang unbekannte Täter in Steinhagen durch Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt in eine Diakoniestation in der Straße Unteres Feld. Im Innenraum hebelten die Täter eine weitere Tür auf und öffneten die Schränke in sämtlichen Räumen. Auch dort Täter entwendeten die Täter Schlüssel von Dienstfahrzeugen, jedoch keines der Fahrzeuge. Der Aufbruch eines Safes misslang. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten ist nicht auszuschließen. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in den genannten Tatzeiträumen an oder in der Nähe der Tatorte bzw. an der Bergstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

