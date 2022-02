Polizei Gütersloh

POL-GT: Wiederholungstäter flüchtet mit E-Scooter

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MS) - Sonntag früh (06.02., 01:25) weckte ein zunächst unbekannter Einbrecher den Bewohner eines Wohnhauses an der Stromberger Straße im Ortsteil Wiedenbrück. Der Unbekannte war durch Aufhebeln der Eingangstür in das Gebäude gelangt. Als der Bewohner nach dem Rechten sehen wollte, flüchtete der Täter ins Freie und fuhr mit einem E-Scooter davon. Da die Personenbeschreibung zu dem Tatverdächtigen eines Einbruchdiebstahles am Samstagabend passte, suchten die eingesetzten Beamten den Wohnort des Mannes auf. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Einbrecher tatsächlich um den 35-jährigen Mann aus Rheda-Wiedenbrück handelte, der am Samstagabend (05.02., 23.10 Uhr) von einem Firmengelände an der Ringstraße Werkzeug entwendet hatte: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5139934 Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen. Der E-Scooter wurde sichergestellt, da der 35-Jährige keinen Nachweis für dessen Erwerb erbringen konnte.

