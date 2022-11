Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. 4 verletzte Menschen bei Unfall auf Tunnelstraße.

Lippe (ots)

Nach einem Ausfall der Ampel an der Kreuzung Tunnelstraße/Hellweg, ereignete sich am Sonntagabend (27.11.2022) ein Verkehrsunfall, bei dem vier Menschen leicht verletzt wurden. Gegen 19:45 Uhr befuhr eine 65-jährige Frau aus Schloß Holte-Stukenbrock mit ihrem VW die Tunnelstraße in Richtung Stukenbrock. Zur gleichen Zeit beabsichtigte eine 72-jährige Frau aus Bielefeld mit ihrem Citroen die Tunnelstraße auf dem Hellweg zu überqueren. Für sie zeigte die ausgefallene Ampel blinkendes Gelblicht. Die Bielefelderin missachtete die Vorfahrt der VW-Fahrerin, so dass es zum Zusammenstoß der Autos kam. Dadurch wurde der Citroen gegen einen Mast geschleudert. Neben den beiden Fahrerinnen verletzten sich noch die Beifahrer im Alter von 70 und 81 Jahren leicht. An den Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro.

