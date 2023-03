Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mofa-Diebe scheitern

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Beim Versuch, ein Mofa zu stehlen, haben unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Tannenstraße Sachschaden angerichtet. Am Dienstagmittag stellte der Halter des Mopeds fest, dass sich jemand am Zündschloss zu schaffen gemacht hat. Offenbar wurde versucht, das Schloss mit Hilfe eines Schraubendrehers zu manipulieren.

Es gelang den Tätern aber offensichtlich nicht, das Zweirad kurzzuschließen. Sie ließen das Mofa beschädigt zurück.

Die Tatzeit liegt zwischen Montagabend, 18 Uhr, und Dienstagmittag, 13 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell