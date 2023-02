Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zwei Erwachsene und ein Kind bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagmorgen stießen im Kreuzungsbereich Scharnhölzstraße/ Am Schoolkamp zwei Autos zusammen. Ein 34-jähriger Bottroper fuhr um 08.05 Uhr mit seinem Auto auf der Scharnhölzstraße in nordöstliche Richtung. Zeitgleich war eine 46-jährige Autofahrerin, ebenfalls Bottroperin, auf der Straße Am Schoolkamp unterwegs. Bei dem Unfall verletzten sich die beiden Fahrenden. Zudem erlitt der Beifahrer (6; Bottrop) der 46-Jährigen leichte Verletzungen. Mutter und Sohn wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt geht die Polizei von etwa 28.000 Euro Sachschaden aus.

