POL-ST: Westerkappeln, Einbruch in Lagerhalle einer Firma, Alarm ausgelöst

Westerkappeln (ots)

Unbekannte Täter sind an der Straße Gartenkamp in eine Firma für Fotografie-Bedarf eingebrochen. In der Nacht zu Montag (16.01.23) war um kurz vor 01.30 Uhr ein Alarm ausgelöst worden. Daraufhin fuhr die Polizei zum Einsatzort. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg. Der Spurenlage zufolge hatten die Täter einen elektrischen Zaun aufgebrochen und waren so auf das Gelände der Firma mit mehreren Lagerhallen gelangt. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Lagerhalle. Was aus der Halle gestohlen wurde, ist noch unklar. Einen Teil des Diebesguts, darunter einen Stromspeicher, ließen sie am Tatort zurück. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchdiebstahl. Zeugen, die etwas mitbekommen haben, melden sich bitte bei der Wache in Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315.

