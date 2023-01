Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Brand in Reihenhaus, Niemand verletzt

Nordwalde (ots)

In einem Reihenhaus ist es am frühen Sonntagmorgen (15.01.23) gegen 05.00 Uhr zu einem Brand gekommen. Das Feuer entstand ersten Erkenntnissen zufolge im Keller des Hauses an der Feldstraße nahe des Hohlwegs. Anschließend kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Der Rauch zog in die weiteren Stockwerke. Ein Bewohner war auf das Feuer aufmerksam geworden, die gesamte Familie konnte sich anschließend rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die freiwillige Feuerwehr Nordwalde löschte den Brand. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Auch können noch keine Angaben zum Sachschaden gemacht werden. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner konnten anderweitig untergebracht werden. Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

