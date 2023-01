POL-ST: Steinfurt-Bu., Auto in Garage aufgebockt und Fahrzeugteile entwendet, Polizei sucht Zeugen

Altenberge (ots) - In der Innenstadt von Altenberge hat es seit Donnerstag zwei Einbrüche gegeben. An der Straße Baumbergeblick sind unbekannten Täter in der Nacht zu Sonntag (15.01.23) in ein Einfamilienhaus eingestiegen. In dem Bungalow durchsuchten sie mehrere Zimmer nach Diebesgut. Als die Polizei den Tatort besichtigte, standen Schubladen und Schränke offen und Gegenstände lagen auf dem Boden. Es wurde Bargeld ...

mehr