Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Einbruch in Einfamilienhaus, Fenster aufgehebelt

Nordwalde (ots)

In ein Einfamilienhaus an der Straße Fürstengrund ist am Samstag (14.01.23) zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr eingebrochen worden. Die unbekannten Täter hebelten ersten Erkenntnissen zufolge ein Fenster auf und gelangten so ins Haus. Unter anderem im Schlafzimmer durchsuchten sie Schränke und Schubladen nach Diebesgut. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Zeugenhinweise zu diesem Einbruch nimmt die Wache in Greven entgegen unter Telefon 02571/928-4455.

