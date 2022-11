POL-PDNR: Kreis Neuwied - Wohnungseinbrüche im Blick - Die Polizei sensibilisiert und bittet um Mithilfe

Rheinbrohl (ots) - Am späten Sonntagabend kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen drei Brüdern im Alter von 18 - 29 Jahren. In der gemeinsamen Wohnung in der Hauptstraße gerieten die drei zunächst in einen verbalen Streit, in dessen Verlauf der 29-jährige einem der Brüder einen Kopfschlag verpasste. Das Ganze endete in einem gegenseitigen Austausch von Faustschlägen. Die anwesenden Eltern konnten den ...

