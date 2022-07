Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Wer kennt die abgebildeten Personen?

Bedburg-Hau (ots)

Bereits am 29.04.2022, zwischen 19:15 Uhr und 19:30 Uhr, entwendeten die beiden bislang unbekannten Täterinnen gemeinschaftlich in einem Drogeriemarkt eine Vielzahl von Kosmetikartikeln, indem sie die Waren zunächst in den Einkaufskorb legten und später in ihre mitgeführten Taschen verstauten. Die beiden Frauen konnten unerkannt flüchten, wurden bei der tat jedoch von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Bilder sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/83074

Die Polizei wendet sich nun mit den Bildern an die Öffentlichkeit und fragt: Wer kann Angaben zur Identität der Personen machen? Hinweise zu den beiden Frauen nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

