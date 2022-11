Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schlägerei zwischen Bürdern

Rheinbrohl (ots)

Am späten Sonntagabend kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen drei Brüdern im Alter von 18 - 29 Jahren. In der gemeinsamen Wohnung in der Hauptstraße gerieten die drei zunächst in einen verbalen Streit, in dessen Verlauf der 29-jährige einem der Brüder einen Kopfschlag verpasste. Das Ganze endete in einem gegenseitigen Austausch von Faustschlägen. Die anwesenden Eltern konnten den Streit nicht deeskalieren und riefen daher die Polizei in Linz. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich für die Polizei Hinweise, dass der Haupttäter dringender fachärztlicher Hilfe bedurfte. Er wurde daher in eine Fachklinik eingewiesen. Letztendlich konnte die Ursache des Streites noch nicht abschließend geklärt werden.

