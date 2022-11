Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeitungsrohr beschädigt

Rheinbreitbach (ots)

In der Nacht zum Sonntag beschädigten unbekannte Täter ein Zeitungsrohr an einem Wohnhaus in der Hauptstraße. Das Plastikrohr wurde angezündet, so dass es an der Wand schmolz. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

