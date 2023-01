Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Handtaschendiebstahl durch ein Täuschungsmanöver

Euskirchen (ots)

Am frühen Mittwochabend (18. Januar) kam es um 17.30 Uhr in der Mittelstraße in Euskirchen zu einem Handtaschendiebstahl.

Eine fremde Frau fragte eine 87-jährige Frau nach einer Wegweisung.

Die 87-Jährige ließ ihren Rollator los, um mit den Händen zeigen zu können, in welche Richtung die Frau gehen müsse. Für einen kurzen Moment ließ die ältere Dame ihren Rollator außer Acht.

Nachdem die fremde Frau sich entfernte, bemerkte die 87-Jährige, dass sich ihr Portemonnaie nicht mehr in dem Korb ihres Rollators befinden würde.

Die Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- gepflegtes Äußeres - südländischer Akzent - ca. 25 bis 30 Jahre alt - schwarze Jacke mit einer Kapuze - geschminktes Gesicht

Sachdienliche Hinweise werden telefonisch an 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell