POL-SZ: Pressemeldung aus dem Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad 25.03.2023 bis 26.03.2023

Wolfenbüttel (ots) - Vier Fahrräder aus Mehrfamilienhaus gestohlen Donnerstag, 23.03.2023, 18:30 Uhr - Samstag, 25.03.2023, 09:30 Uhr Bisher unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Donnerstagabend bis Samstagmorgen insgesamt vier in einem Abstellraum eines Mehrfamilienhauses in der Kreuzstraße in ...

mehr