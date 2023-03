Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dogern: Streit zwischen zwei Familien eskaliert - eine Partei widersetzt sich der Polizei

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 21.03.2023, ist ein Streit zwischen zwei Familien in einer Unterkunft in Dogern eskaliert. Nachdem bei einem ersten Einsatz gegen 20:00 Uhr die Gemüter beruhigt werden konnten und die Familien in ihre Räumlichkeiten verwiesen wurden, erfolgte gegen 21:25 Uhr eine zweite Notrufmeldung, wobei nun bei einer Auseinandersetzung ein Messer zum Einsatz gekommen sein soll. Bei Eintreffen der ersten Polizeistreife hatten sich die Parteien schon getrennt. Ein 30-jähriger Mann wies leichte Verletzungen auf, ein Kleinkind soll während der Auseinandersetzung zu Boden gefallen sein. Beide wurde vom Rettungsdienst versorgt und vorsorglich in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Bei der Kontaktaufnahme mit der zweiten Familie widersetzte sich eine 31-jährige Frau und ein 37-jähriger Mann den Einsatzkräften. Der Mann musste überwältigt werden, die Frau auf Distanz gehalten werden. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

