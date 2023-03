Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am 21.03.2023 kam es gegen 10.50 Uhr in Freiburg in der Waldkircher Straße an der Kreuzung zur Mallingerstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Bei einem der Fahrzeuge handelte es sich um einen weißen Lieferwagen.

Der Lieferwagen fuhr die Waldkircher Straße in nördliche Richtung (Richtung Zähringen). Das zweite beteiligte Fahrzeug, ein schwarzer Pkw, kam aus der Mallingerstraße und wollte in südliche Richtung der Waldkircher Straße einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und insbesondere zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0761 882-4221 zu melden.

RFN/oec

