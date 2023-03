Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Sporthalle

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 17.03.2023, bis Montag, 20.03.2023, versuchten Unbekannte in einer Sporthalle in der Maurice-Sadorge-Straße die Tür zum Lehrerzimmer aufzuhebeln. Schlussendlich wurde eine Glasscheibe eingeschlagen, um in das Lehrerzimmer zu gelangen. Um in den Erste-Hilfe-Raum zu gelangen wurde eine Holzverkleidung aufgehebelt. Spinte wurden durchsucht, ob etwas entwendet wurde ist bislang unklar. Es wird vermutet, dass die Unbekannten während einer Hallennutzung in diese schlichen und sich dort versteckten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell