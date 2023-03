Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Auffahrunfall fordert zwei Verletzte

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 20.03.2023, hat ein Auffahrunfall in der Schopfheimer Straße in Wehr zwei Verletzte gefordert. Kurz nach 18:00 Uhr war eine 28-jährige Autofahrerin dem VW eines 35-jährigen Mannes aufgefahren, der aufgrund eine Abbiegevorgangs verzögert hatte. Am Auto der Frau lösten die Airbags aus. Beide Fahrenden wurden verletzt und kamen mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 11000 Euro.

