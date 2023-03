Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zwei Fahrradfahrende streifen sich und stürzen - beide leicht verletzt

Freiburg (ots)

Leicht verletzt haben sich am Montagmorgen, 20.03.2023, zwei Fahrradfahrende bei einem Verkehrsunfall in der Unterführung der B 34 am Viehmarktplatz in WT-Waldshut. Der 65-jährige Mann und die 56 Jahre alte Frau waren sich auf dem abschüssigen Weg zur Unterführung entgegengekommen und hatten sich gestreift. Beide stürzten in der Folge und zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten an der Unfallstelle. Es entstand nur geringer Sachschaden.

