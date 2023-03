Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch, LKr. Emmendingen Sachbeschädigung oder Unfallflucht?

Freiburg (ots)

Beschädigt wurde ein grauer Peugeot, welcher in der Zeit von Samstag 18.03.2023, 14.00 Uhr und Sonntag 12.30 Uhr, in der Moltkestraße geparkt war. Der Besitzer fand das Auto am Sonntag im Bereich zur Damenstraße an der Motorhaube beschädigt vor.

Möglicherweise stammen die Eindellungen und Kratzer von einem Wagen mit Pritschenaufbau.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Ursache der Beschädigungen geben können.

