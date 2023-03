LPI-GTH: Alkoholisierter Radfahrer

Manebach (Ilm-Kreis) (ots) - In der zurückliegenden Nacht, gegen 01.15 Uhr, lief eine Personengruppe auf der Schmücker Straße in Richtung Ortskern und beschädigte dabei mehrere am Straßenrand geparkte Pkw. Hierbei entstand Sachschaden von ungefähr 1.500 Euro. Bei der Personengruppe handelte es sich um circa sechs Personen jugendlichen Aussehens. Zeugenhinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter ...

