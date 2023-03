Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Auto von der Fahrbahn abgekommen - rund 55000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Eine leicht verletzte Frau und hoher Sachschaden an einem Land Rover Hybrid war die Bilanz eines Autounfalls am Montag, 20.03.2023 gegen 20.30 Uhr auf der B317. Ein 23 Jahre alter Land Rover Fahrer befuhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Feldberg. Zwischen Geschwend und Schlechtnau kam er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Steinmauer. Bei dem Unfall verletzte sich die 19 Jahre alte Beifahrerin leicht. Sie wurde von einem Rettungsdienst ambulant behandelt. Der 23-jährige Fahrer blieb unverletzt. Neben den rund 55000 Euro Sachschaden am Fahrzeug entstand Flurschaden von rund 2000 Euro. Die Feuerwehr Todtnau war vor Ort um die das ausgelaufene Öl abzubinden. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

