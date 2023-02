Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in der Saarstraße

Bitburg (ots)

In der Nacht des 16.02.2023 gegen 23:30 Uhr kam es in der Saarstraße in Bitburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei befuhr der bisher unbekannte Unfallverursacher die Saarstraße von der Innenstadt aus kommend in Fahrtrichtung B 51, als er aufgrund unbekannter Ursache nach links von seinem Fahrstreifen abkam und mit den auf einer Verkehrsinsel befindlichen Verkehrsschildern kollidierte. Es entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Es ist davon auszugehen, dass an dem unfallverursachenden Fahrzeug ebenfalls ein erkennbarer Schaden im Frontbereich entstanden ist. Bei dem Fahrzeug dürfte es sich um einen weißen Audi handeln.

Zeugen, die den Unfall beobachtet oder nach der Tatzeit einen weißen Audi mit Beschädigungen im Frontbereich gesichtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bitburg zu melden.

