Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer stoßen zusammen - Frau schwer verletzt

Konstanz (ots)

Am Mittwochnachmittag sind auf der Konzilstraße zwei Radfahrer zusammengestoßen. Gegen 16:30 Uhr fuhr eine 80-jährige Frau mit einem Pedelec auf dem Radweg neben der Konzilstraße in Richtung "Alte Rheinbrücke". Zeitgleich war ein 30-jähriger Radler in entgegengesetzter Richtung auf dem Radweg unterwegs. Die Radfahrer - die beide ohne Helm unterwegs waren - kollidierten und stürzten. Die 80-Jährige erlitt durch den Sturz schwere Kopfverletzungen, der 30-Jährige verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

