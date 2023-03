POL-FR: Wehr: Mutmaßlich alkoholisierte Autofahrerin wird gewalttätig

Freiburg (ots) - Leicht verletzt haben sich am Montagmorgen, 20.03.2023, zwei Fahrradfahrende bei einem Verkehrsunfall in der Unterführung der B 34 am Viehmarktplatz in WT-Waldshut. Der 65-jährige Mann und die 56 Jahre alte Frau waren sich auf dem abschüssigen Weg zur Unterführung entgegengekommen und hatten sich gestreift. Beide stürzten in der Folge und zogen ...

