POL-FR: Weil am Rhein: Taschendiebe unterwegs

Auch am Montag, 20.03.2023, waren wieder Taschendiebe in einem großen Einkaufscenter in Friedlingen unterwegs. Gegen 18.00 Uhr wurde einer 27-jährigen Frau deren Geldbörse aus dem Rucksack entwendet. Der Rucksack lag im Kinderwagen. Erst beim Bezahlen an der Kasse bemerkte die 27-Jährige den Verlust ihrer Geldbörse. Einem 79-jährigen Mann wurde gegen 18.10 Uhr gleich der ganze Rucksack entwendet. Auf einer Sitzgelegenheit machte der 79-Jährige kurz eine Pause und stellte seinen Rucksack neben sich auf den Boden ab. Kurz danach bemerkte er das Fehlen seines Rucksackes. In dem Rucksack befanden sich ein Mobiltelefon, Bargeld, Identitätsdokumente, Bankkarten sowie eine Lesebrille. So schützen Sie sich vor Taschendieben: Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen / Rücksäcke im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

