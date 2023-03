POL-FR: Löffingen, Titisee-Neustadt

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Freitag, 17.03.2023, bis Montag, 20.03.2023, versuchten Unbekannte in einer Sporthalle in der Maurice-Sadorge-Straße die Tür zum Lehrerzimmer aufzuhebeln. Schlussendlich wurde eine Glasscheibe eingeschlagen, um in das Lehrerzimmer zu gelangen. Um in den Erste-Hilfe-Raum zu gelangen wurde eine Holzverkleidung aufgehebelt. Spinte wurden durchsucht, ob etwas entwendet wurde ist ...

